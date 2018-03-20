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    Экономика

    В Госслужбе занятости рассказали, какую могут предложить работу

    (обновлено: )12301
    Несмотря на повышение средней заработной платы - на 28% до 7700 грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата остается низкой.
    Кошелек. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS/

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Цифры не радуют. Безработица растет в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Все выше и выше. В Украине растет безработица
    Заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в Украине средняя заработная плата вакансий Государственной службы занятости составляет 4300 грн,  передает Укринформ.

    По ее словам, зарплата каждой четвертой вакансии — минимальная.

    Она подчеркнула, что несмотря на повышение средней заработной платы — на 28% до 7700 грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата остается низкой.

    При этом только в 3% среди всех вакансий службы занятости заработная плата предлагается выше 10 тысяч гривен.

    Как сообщалось ранее, в феврале официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и по состоянию на 1 марта составил 383,7 тыс. человек.

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