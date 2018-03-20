В Госслужбе занятости рассказали, какую могут предложить работу

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в Украине средняя заработная плата вакансий Государственной службы занятости составляет 4300 грн, передает Укринформ.

По ее словам, зарплата каждой четвертой вакансии — минимальная.

Она подчеркнула, что несмотря на повышение средней заработной платы — на 28% до 7700 грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата остается низкой.

При этом только в 3% среди всех вакансий службы занятости заработная плата предлагается выше 10 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в феврале официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и по состоянию на 1 марта составил 383,7 тыс. человек.