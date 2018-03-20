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    Экономика

    В офисах компаний Фирташа прошли обыски

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    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, обыски были санкционированными и прошли в "офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений".
    Group DF Дмитрия Фирташа
    facebook.com/LarysaSargan

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в ряде офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Фирташ
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    По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).

    Сарган сообщила, что в 2015-2017 году должностные лица входящих в группу предприятий Group DF компаний "Северодонецкое объединение азот", "Азот", "Ровноазот" и ГП "Химик" организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключили договора со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий олигарха Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договором фиктивных предприятий.

    Лариса Сарган/Facebook, 20 марта 2018

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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