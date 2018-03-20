В офисах компаний Фирташа прошли обыски

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в ряде офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).

Сарган сообщила, что в 2015-2017 году должностные лица входящих в группу предприятий Group DF компаний "Северодонецкое объединение азот", "Азот", "Ровноазот" и ГП "Химик" организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключили договора со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий олигарха Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договором фиктивных предприятий.

Лариса Сарган/Facebook, 20 марта 2018

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.