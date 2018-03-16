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    Экономика

    Стали известны крупнейшие украинские предприятия, которые выставят на продажу

    (обновлено: )41513
    В списке присутствуют такие компании, как "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", "Харьковоблэнерго" и другие.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Фонд госимущества обнародовал список крупнейших предприятий, которые планируется выставить на продажу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

    В списке присутствуют такие компании, как ПАО "Центрэнерго", ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Турбоатом", ПАО "Сумыхимпром", ПАО "Аграрный фонд", ГП "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Днепровский электровозостроительный завод", ГП "Новопокровский комбинат хлебопродуктов", ЧАО "Президент-отель".

    Сфера энергетики представлена шестью облэнерго ("Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго") и четырьмя теплогенерирующими предприятиями ("Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ").

    Ранее и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил работу терминала по перевалке аммиака и производство карбамида, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".

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