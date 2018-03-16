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    Назначена дата газовых переговоров Коболева в Брюсселе

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (849)

    (обновлено: )25611
    В календаре вице-президента Европейской комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича запланировала встреча с главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым на 22 марта.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович встретится с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым 22 марта в Брюсселе, говорится в календаре Шефчовича.

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    "22 марта. Встреча, Брюссель, Бельгия. Марош Шефчович встречается с Андреем Коболевым", — говорится в документе.

    Ранее лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предложил парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток — 2". Президент Петр Порошенко, в свою очередь, не раз призывал Евросоюз и Еврокомиссию отказаться от строительства российского газопровода.

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через этот же суд.

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