Назначена дата газовых переговоров Коболева в Брюсселе

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович встретится с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым 22 марта в Брюсселе, говорится в календаре Шефчовича.

"22 марта. Встреча, Брюссель, Бельгия. Марош Шефчович встречается с Андреем Коболевым", — говорится в документе.

Ранее лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предложил парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток — 2". Президент Петр Порошенко, в свою очередь, не раз призывал Евросоюз и Еврокомиссию отказаться от строительства российского газопровода.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через этот же суд.