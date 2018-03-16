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    Экономика

    Национальный банк Украины презентовал новую стратегию

    (обновлено: )16802
    Как отметил глава НБУ Яков Смолий, Национальный банк имеет четкое видение и программу: "Мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту".
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины презентовал новую стратегию, сообщается на официальном сайте регулятора.

    Национальный банк Украины
    Фото со страницы НБУ в Facebook
    Политика НБУ давит на экономику страны - экономист

    "Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", — отметил глава НБУ Яков Смолий.

    Отмечается, что стратегия Национального банка состоит из следующих целей: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

    "Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали Стратегию Национального банка — дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей ", — отметил Смолий.

    Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.

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