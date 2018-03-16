КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины презентовал новую стратегию, сообщается на официальном сайте регулятора.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", — отметил глава НБУ Яков Смолий.

Отмечается, что стратегия Национального банка состоит из следующих целей: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали Стратегию Национального банка — дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей ", — отметил Смолий.

Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.