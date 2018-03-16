КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год — до 3,2% с 3%, говорится в мартовском прогнозе агентства, пишет Прайм.

"Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов", — говорится в докладе.

Fitch улучшило оценку экономического роста США в 2018 году и 2019 году на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Темпы роста ВВП страны, как ожидается, составят 2,7% в текущем году, а в следующем — 2,5%.

К тому же, агентство также улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2018-2019 годах на 0,3 п.п. и 0,1 п.п., до 2,5% и 1,8% соответственно: "Если раньше мы ожидали, что в 2018 году темпы роста составят 2,2%, а в 2019 году — 1,7%, то сейчас мы прогнозируем 2,5% и 1,8% соответственно…. Столь сильный рост экономики был достигнут за счет мягкой денежно-кредитной политики, оптимистичных настроений потребителей и бизнеса, хороших показателей рынков труда и глобальной торговли".

Ранее Fitch сообщил, что Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года.