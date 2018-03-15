День кадровых назначений. Рада попробует утвердить главу Нацбанка

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд кадровых вопросов, в том числе назначение нового главы Нацбанка.

Эта должность оставалась вакантной почти десять месяцев, после того как глава регулятора Валерия Гонтарева в мае 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находится в отпуске. В январе президент Петр Порошенко предложил Раде уволить Гонтареву и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

По мнению экспертов, после назначения Смолия главой Нацбанка в работе финучреждения вряд ли произойдут какие-то перемены, он останется структурой, которая будет проводить политику лояльности к международным кредиторам Украины.

Депутаты также намерены назначить нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека и главу Счетной палаты Украины.

Изначально на пост главы Нацбанка рассматривались две кандидатуры — первый зампредседателя регулятора Смолий и председатель правления одного из крупнейших банков в Украине — Райффайзен Банк Аваль (Украина) — Владимир Лавренчук. Однако после длительных консультаций Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия.

Смолию 57 лет. В статусе исполняющего обязанности он руководит Нацбанком с мая 2017 года. В Нацбанк он пришел в 2014 году после восьми лет работы на должности директора по вопросам банковского бизнеса компании "Престиж-групп". До этого почти десять лет работал в банке "Аваль" (после 2005 года Райффайзен Банк Аваль).

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Согласно декларации Смолия за 2017 год, кандидат на должность главы НБУ получил доходов на 15,2 миллиона гривен. Заработная плата зампреда НБУ в 2017 году составила 2,3 миллиона гривен. Помимо земельных участков и нескольких объектов жилой и коммерческой недвижимости, он владеет ценными бумагами и вкладами в шести банках.

Послы стран "Большей семерки" ранее обнародовали заявление, в котором призвали украинский парламент безотлагательно избрать нового главу Нацбанка.

"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев. Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", — говорится в сообщении.

Фракции парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили о намерении поддержать кандидатуру Смолия на пост главы Нацбанка Украины. По словам замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, Смолий имеет собственный взгляд на развитие банковской сферы.

"Главное для меня то, что я спрашивал своих знакомых из банковского сектора и все говорят о нем хорошо. Он профессиональный банкир и имеет кредит доверия, и это главное ", — сказал Гончаренко.

Он отметил, что Смолий предложил собственное видение изменения закона о валюте, поэтому фракция приняла решение поддержать его кандидатуру на должность НБУ.

Не будут поддерживать предложенную президентом кандидатуру фракции "Радикальной партии" и "Оппозиционного блока".

По мнению лидера фракции "радикалов" Олега Ляшко, Смолий будет зависимым человеком.

"Вы не попали в наше сердце, вы не овладели им и не убедили нас в правильности вашей политики. Вы не трусливый человек, но вы будете проводить политику власти, которая не отвечает интересам страны. Вам лучше заняться бизнесом. Вы заслуживаете уважения как человек, но лучше, чтобы такие люди не управляли страной", — заявил Ляшко в ходе встречи со Смолием.

Схожее мнение выразил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

"Мы не будем голосовать за кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ. Во-первых, он — это продолжение Гонтаревой. Во-вторых, мы требуем публичного отчета Гонтаревой в парламенте, чтобы она публично отчиталась и понесла ответственность за падение курса национальной валюты и развал нашей экономики", – сказал Вилкул.

Эксперты считают, что с назначением Смолия в работе Нацбанка вряд ли сразу произойдут какие-то перемены и НБУ останется структурой, которая будет проводить политику лояльности к кредиторам Украины, в частности, МВФ и Всемирному банку.

"Смолий – это отчасти политика Гонтаревой, но в менее острой, эмоциональной, более выдержанной форме, что будет меньше раздражать окружающих. А это означает, что они будут обязаны чистить банковскую систему от проблемных банков. Будут продавливать темы с тем, чтобы усилить права банков, заемщиков, чтобы заемщикам можно было всегда забрать свои деньги. Конечно, будет политика и по поводу гривны, никто особо не будет ее стабилизировать", – считает экономический эксперт Олег Гавриш.

Схожее мнение выразил член украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

"Вероятней всего, Смолий будет держаться прежнего курса, и, по крайней мере, в ближайшее время от него не стоит ждать неожиданных решений… Понимаете, мы просим денег у наших западных партнеров, те нам охотно их дают, но в обмен на реформы. Однако как мы можем гарантировать реформы в том же финансовом секторе, если первое лицо ключевого регулятора не имело мандата доверия от парламента. Уверен, что как только такой мандат будет получен и реформы пойдут чуть быстрее, тогда и наши западные кредиторы будут готовы к более масштабным проектам", — считает аналитик.

Сам Смолий ранее заявлял, что курс на реформирование банковской системы и макрофинансовой стабильности, который Нацбанк взял в 2014 году, останется.

"Основные задачи, которые сегодня стоят перед Нацбанком, не могут меняться — это инфляционное таргетирование, усиленный банковский надзор", — заявлял Смолий в интервью изданию "Левый берег".

Ранее представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что новый менеджер, который возглавит Нацбанк, должен продолжить работу Готаревой по изменению монетарной политики и укреплению банковской системы.

"Определенность с главой Центробанка очень важна для обеспечения стабильности и предсказуемости экономической политики", — отмечал представитель МВФ.