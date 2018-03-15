Автор "плана Маршалла" заявил о проблемах выделения Киеву новых средств

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Препятствием для получения Украиной средств в рамках реализации "плана Маршалла" является неспособность Киева освоить средства из других ранее привлеченных кредитных программ, заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Со времен революции для Украины было открыто льготных кредитных линий на сумму около 8 млрд евро. За эти годы Украина смогла освоить чуть больше, чем 1,5 миллиарда. И это создает существенную проблему. Когда мы ездим с презентацией нашего плана, мы слышим – зачем давать новые средства, если Киев неспособен использовать имеющиеся возможности", — заявил в ходе форума Европа-Украина Кубилюс, которого цитирует "Европейская правда".

По его словам, украинское правительство должно активизироваться и показать, что способно реализовать те проекты, на которые уже получило средства.

"Это является обязательным требованием для реализации "плана Маршала". Более того – первые результаты Киев должен показать уже в ближайшие месяцы", — пояснил латвийский политик.

Ранее о неиспользовании Киевом 5 млрд евро кредитных средств заявила заместитель главы директората Еврокомиссии Екатерина Матернова.

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Название "План Маршалла " в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза. Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс был главным лоббистом идеи "Плана Маршалла для Украины".