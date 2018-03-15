наверх
15.03.201805:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Автор "плана Маршалла" заявил о проблемах выделения Киеву новых средств

    Тема:

    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе (16)

    (обновлено: )19050
    Главный лоббист "плана Маршалла" для Украины - экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс - подчеркнул, что Киев должен активизироваться и показать, "что способен реализовать те проекты, на которые уже получил средства".
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Препятствием для получения Украиной средств в рамках реализации "плана Маршалла" является неспособность Киева освоить средства из других ранее привлеченных кредитных программ, заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
    Миллионов уже недостаточно. Как Порошенко водит за нос литовскую элиту

    "Со времен революции для Украины было открыто льготных кредитных линий на сумму около 8 млрд евро. За эти годы Украина смогла освоить чуть больше, чем 1,5 миллиарда. И это создает существенную проблему. Когда мы ездим с презентацией нашего плана, мы слышим – зачем давать новые средства, если Киев неспособен использовать имеющиеся возможности", — заявил в ходе форума Европа-Украина Кубилюс, которого цитирует "Европейская правда".

    По его словам, украинское правительство должно активизироваться и показать, что способно реализовать те проекты, на которые уже получило средства.

    "Это является обязательным требованием для реализации "плана Маршала". Более того – первые результаты Киев должен показать уже в ближайшие месяцы", — пояснил латвийский политик.

    Ранее о неиспользовании Киевом 5 млрд евро кредитных средств заявила заместитель главы директората Еврокомиссии Екатерина Матернова.

    Читайте также — "План Маршалла": украинская история €50 миллиардов

    Название "План Маршалла " в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза. Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс был главным лоббистом идеи "Плана Маршалла для Украины".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом