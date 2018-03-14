наверх
14.03.201814:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине многократно вырос импорт свинины

    28413
    В течение зимних месяцев в страну завезли 993 тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл. США. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина в январе-феврале импортировала почти одну тысячу тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, такие объемы более чем вдвое превышают показатели импорта за аналогичный период 2017 года, сообщили в Ассоциации свиноводов Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

    Украинские трудовые мигранты
    karpatskijobjektiv.com
    Деньги капают. Как заробитчане спасают украинскую экономику

    В течение зимних месяцев в страну завезли 993 тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл. США. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

    При этом отмечается, что экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема.

    Ранее сообщалось, что средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 5,6%, или на 2,5 гривны/кг до 47 гривен/кг по сравнению с ценами в начале февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом