В Украине многократно вырос импорт свинины

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина в январе-феврале импортировала почти одну тысячу тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, такие объемы более чем вдвое превышают показатели импорта за аналогичный период 2017 года, сообщили в Ассоциации свиноводов Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В течение зимних месяцев в страну завезли 993 тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл. США. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

При этом отмечается, что экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема.

Ранее сообщалось, что средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 5,6%, или на 2,5 гривны/кг до 47 гривен/кг по сравнению с ценами в начале февраля.