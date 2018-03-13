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    ЕС зафиксировал в Украине рост пиратства и производства подделок

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    Наибольшую обеспокоенность из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности в Евросоюзе вызывает Китай. За ним следуют Аргентина, Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз перевел Украину из третьего во второй приоритет стран, где зафиксировано большое количество случаев подделок и интеллектуального пиратства. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии по защите прав интеллектуальной собственности в странах вне ЕС, сообщает "Укринформ".

    Наибольшую обеспокоенность из-за проблем с защитой прав интеллектуальной собственности в Евросоюзе вызывает Китай.

    Уничтожение партии контрафактных дисков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Воры вне закона. США ждут от Украины действий по пиратству

    "Китай продолжает оставаться главным приоритетом (который вызывает самую большую обеспокоенность — ред.) для ЕС из-за устойчивых и продолжительных проблем. Более 80% изъятых контрафактных и пиратских товаров происходили из Китая и Гонконга", — заявили в ЕС.

    В страны второго приоритета обеспокоенности включены Аргентина, Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина.

    Как отмечается, Украину перенесли из третьего во второй приоритет из-за высокого уровня контрафактной продукции и пиратства и недостатков в осуществлении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

    Третьим приоритетом обеспокоенности по поводу защиты прав интеллектуальной собственности в докладе указаны Бразилия, Эквадор, Малайзия, Мексика, Филиппины, Таиланд и США.

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    Ранее сообщалось, что в Офисе торгового представителя США положительно оценили действия Украины в вопросе обеспечения прав интеллектуальной собственности, но при этом ждут принятия конкретных шагов, чтобы исключить страну из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.

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