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    "Нафтогаз" сделал заявление в связи с надвигающимися холодами

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (838)

    (обновлено: )113105
    "Нафтогаз" и газотранспортная система Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов, заявили в компании. В ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус десяти градусов ночью.
    Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов, говорится в сообщении компании в Twitter во вторник.

    По прогнозу Гидрометцентра Украины, в ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус десяти градусов ночью.

    "Нафтогаз" и газотранспортная система (ГТС) Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов", — говорится в сообщении. По информации компании, на этот раз Украина не ожидает поставок от "Газпрома", работает с другими "надежными поставщиками".

    Скриншот сообщения

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    "Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

    Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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