"Нафтогаз" сделал заявление в связи с надвигающимися холодами

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов, говорится в сообщении компании в Twitter во вторник.

По прогнозу Гидрометцентра Украины, в ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус десяти градусов ночью.

"Нафтогаз" и газотранспортная система (ГТС) Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов", — говорится в сообщении. По информации компании, на этот раз Украина не ожидает поставок от "Газпрома", работает с другими "надежными поставщиками".

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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".