Блокирование "Северного потока-2" поможет Украине - Госдеп

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Укриана, Екатерина Соболь. Блокировкой "Северного потока-2" не изменить поведение России, но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как этот "проект угрожает энергетической безопасности Европы".