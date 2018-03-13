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    Блокирование "Северного потока-2" поможет Украине - Госдеп

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (831)

    (обновлено: )17003
    Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что "никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России".
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Укриана, Екатерина Соболь. Блокировкой "Северного потока-2" не изменить поведение России, но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

    Северный поток - 2. Архивное фото
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    Дискуссия вокруг "Северного потока - 2" и газовые проблемы Украины и ЕС

    "Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.

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    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

    Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как этот "проект угрожает энергетической безопасности Европы". 

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