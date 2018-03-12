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    Экономика

    Гривна начинает неделю с укрепления

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    На сайте регулятора указано, что курс гривны относительно доллара на понедельник установлен на уровне 26,09 грн, евро - 32,40 грн, 10 рублей - 4,59 грн.
    Монеты Украины - 1 гривна
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно основных валют на понедельник, 12 марта. 

    На сайте регулятора указано, что курс гривны относительно доллара установлен на уровне 26,09 грн, евро — 32,40 грн, 10 рублей — 4,59 грн.

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    НБУ на 7 марта по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,35 грн/долл, 32,70 грн/евро, 4,66 грн/10 руб.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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