Гривна начинает неделю с укрепления

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно основных валют на понедельник, 12 марта.

На сайте регулятора указано, что курс гривны относительно доллара установлен на уровне 26,09 грн, евро — 32,40 грн, 10 рублей — 4,59 грн.

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НБУ на 7 марта по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,35 грн/долл, 32,70 грн/евро, 4,66 грн/10 руб.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.