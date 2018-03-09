ЕК предлагает Украине 1 млрд евро

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", — говорится в релизе. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал украинские власти "продвигать реформы с новой силой, чтобы построить более справедливую, стабильную и процветающую страну".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро. В ЕК сообщили, что не могут выдать Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи, но не исключили возможности выработки новой аналогичной программы поддержки.