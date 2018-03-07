Украинец в шоке. Цена на свинину опять взлетела

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 5,6%, или на 2,5 гривны/кг до 47 гривен/кг по сравнению с ценами в начале февраля. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Начало весны порадовало производителей свинины продолжением положительной динамики цен закупки. Так, если предыдущие три недели цена на свинину в живом весе оставалась на уровне 44,5-46 гривен/кг, то в ходе торгов в прошлую пятницу плановые отметки поднялись на 0,5-2 грн/кг… Ожидания поставщиков товарных свиней оправдались, поэтому представители мясоперерабатывающей отрасли на этой неделе закупали живец по 46-47,5 гривен/кг", — сказано в сообщении.

Согласно отзывам мясопереработчиков, такой уровень цен для этого периода и уровня активности реализации слишком высок, в результате некоторые из операторов или сократили объемы заготовки, или вовсе ее прекратили, перейдя на закупку свинины у других поставщиков.

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Напомним, что в осенью и в декабре 2017 года Госстата зафиксировал значительное подорожание свинины и сала. При этом отмечалось значительно колебание цен на сало по регионам: в Киеве его можно приобрести за 104 грн за килограмм, а в Тернопольской области — за 32 грн.