"Укртрансгаз" объявил о достаточных запасах газа в хранилищах

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украина имеет достаточно запасов газа в своих подземных хранилищах, чтобы комфортно завершить отопительный сезон, на утро среды запасы составили 9,23 миллиарда кубометров, сообщает в среду компания "Укртрансгаз".

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"В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Запасов газа в ПХГ достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018. На утро они составляют 9,23 миллиарда кубометров, что на 1 миллиард или на 12% больше чем на эту дату в прошлом году", — сообщает компания в Twitter.

"Укртрансгаз"/Twitter, 7 марта 2018

Во вторник Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о снятии ограничения потребления газа со среды, которое было введено в пятницу, 2 марта, после отказа "Газпрома" поставлять газ Украине.