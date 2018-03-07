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    "Укртрансгаз" объявил о достаточных запасах газа в хранилищах

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (809)

    (обновлено: )34402
    "Укртрансгаз" сообщает, что суточное потребление газа в стране уменьшается в связи со значительным потеплением. В компании уточнили, что запасов достаточно для комфортного завершения отопительного сезона.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украина имеет достаточно запасов газа в своих подземных хранилищах, чтобы комфортно завершить отопительный сезон, на утро среды запасы составили 9,23 миллиарда кубометров, сообщает в среду компания "Укртрансгаз".

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    "В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Запасов газа в ПХГ достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018. На утро они составляют 9,23 миллиарда кубометров, что на 1 миллиард или на 12% больше чем на эту дату в прошлом году", — сообщает компания в Twitter.

    "Укртрансгаз"/Twitter, 7 марта 2018

    Во вторник Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о снятии ограничения потребления газа со среды, которое было введено в пятницу, 2 марта, после отказа "Газпрома" поставлять газ Украине.

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