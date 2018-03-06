Суд дал ГПУ доступ к документам "Нафтогаза"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины временный доступ к договорам и контрактам между НАК "Нафтогаз Украины" и дочерней компанией предприятия Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцария), говорится в постановлении суда.

"Разрешить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины временный доступ к вещам и документам по взаимоотношениям НАК "Нафтогаз Украины" и Naftogaz Trading Europe S.A., находящимся в Энергетической таможне ГФС (государственной фискальной службы – ред.) Украины", — говорится в определении суда.

В частности, суд разрешил следователю Генпрокуратуры доступ к контрактам, договорам на транспортировку газа; документам по таможенному оформлению природного газа; по формированию цены на газ; счетам, финансовой отчетности о закупке природного газа, тендерной документации.

Уточняется, что суд принял такое решение в рамках уголовного дела, открытого по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное повторно или группой лиц".

В мотивирующей части решения указано, что досудебным расследованием установлено, что в августе "Нафтогаз" в лице Naftogaz Trading Europe осуществил закупку природного газа у предприятий-нерезидентов, и средняя таможенная стоимость закупленного газа составила 204,72 доллара за тысячу кубометров.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.