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    Суд дал ГПУ доступ к документам "Нафтогаза"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (803)

    (обновлено: )139
    Суд разрешил следователю Генпрокуратуры, в частности, доступ к контрактам, договорам на транспортировку газа, а также документам по таможенному оформлению природного газа.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины временный доступ к договорам и контрактам между НАК "Нафтогаз Украины" и дочерней компанией предприятия Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцария), говорится в постановлении суда.

    "Разрешить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины временный доступ к вещам и документам по взаимоотношениям НАК "Нафтогаз Украины" и Naftogaz Trading Europe S.A., находящимся в Энергетической таможне ГФС (государственной фискальной службы – ред.) Украины", — говорится в определении суда.

    ОАО Газпром
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    В частности, суд разрешил следователю Генпрокуратуры доступ к контрактам, договорам на транспортировку газа; документам по таможенному оформлению природного газа; по формированию цены на газ; счетам, финансовой отчетности о закупке природного газа, тендерной документации.

    Уточняется, что суд принял такое решение в рамках уголовного дела, открытого по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное повторно или группой лиц".

    В мотивирующей части решения указано, что досудебным расследованием установлено, что в августе "Нафтогаз" в лице Naftogaz Trading Europe осуществил закупку природного газа у предприятий-нерезидентов, и средняя таможенная стоимость закупленного газа составила 204,72 доллара за тысячу кубометров.

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    Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.

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