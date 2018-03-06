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    "Нафтогаз" откроет представительство в ФРГ

    (обновлено: )10002
    В функции представительства будет входит представление и защита интересов национальной компании в Германии, Австрии и Швейцарии.
    Нафтогаз Украина
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" собирается открыть представительство для работы в германоязычных странах Европы.

    Андрей Коболев
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    Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка.

    Как говорится в сообщении, решение о создании представительства в Мюнхене было принято на заседании наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Также уточняется, что в функции представительства будет входит представление и защита интересов национальной компании в Германии, Австрии и Швейцарии.

    Накануне коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК закрывает свое представительство в России.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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