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    Экономика

    Украина остается основным импортером крымской продукции

    (обновлено: )46160
    Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по данным статистики, остается Украина.
    Бахчисарай. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Основными покупателями крымской продукции за рубежом, по данным девяти месяцев 2017 года, стали Украина, Китай и Индия, сообщила журналистам в Симферополе глава Крымстата Ольга Балдина.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Крымстат огласил предварительные итоги внешнеторговой деятельности крымских предприятий за 2017 год, по его итогам Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по данным статистики, остается Украина, сказала Балдина.

    "Вывозим мы продукцию в Украину (30% экспорта), Индию и Китай", — сказала Балдина.

    Она уточнила, что продукцией импорта для других стран является, прежде всего, продукция химической промышленности, в частности завода "Титан", расположенного на севере полуострова. Кроме того, Крым экспортирует продовольствие и продукцию машиностроения. Основными странами–импортерами продукции для Крыма являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве удивлены тем, что Киев пытается вмешиваться в дела России и указывать, как организовывать избирательный процесс.

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