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    Экономика

    Минэнерго снимает ограничение на потребление газа

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (796)

    (обновлено: )39323
    Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 года.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины принял решение о снятии ограничения на потребление газа со среды, сообщил во вторник советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
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    Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Однако в субботу украинские власти заявили о стабилизации ситуации с газоснабжением после отказа "Газпрома" поставлять энергоресурс Украине. Киев нарастил импорт из страны ЕС и восстановил давление в ГТС.

    "Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018", — написал Билявский на своей странице в Facebook.

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

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    Добавим, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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