наверх
06.03.201811:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк укрепил гривну

    (обновлено: )20110
    Национальный банк Украины установил на вторник, 6 марта, на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 6 марта, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,48 грн, евро — 32,59 грн и 10 рублей — 4,63 грн.

    Читайте также: Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ

    Официальные курсы валют 5 марта были такими: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ОАО "Газпром"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС