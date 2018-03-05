Финляндия заявила о готовности выделить Украине 50 млн евро

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Финляндия готова предоставить Украине 50 миллионов евро на проекты в сфере образования и энергоэффективности. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Мы готовы предоставить 50 миллионов евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергии",- сказал Сойни после встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным, брифинг транслировали телеканалы.

По его словам, между Украиной и Финляндией подписано двустороннее соглашение в сфере образования. "Мы будем принимать участие в реформировании украинской системы школьного образования, привнося лучший опыт, который мы имеем в финской школьной системе", — уточнил Сойни.

Кроме того, он отметил, что Финляндия намерена открыть в Украине фонд энергоэффективности, в рамках которого финские эксперты будет предоставлять консультативные услуги.

Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН в Донбассе не может обойтись лишь силами стран, не входящих в НАТО, таких как Финляндия, Швеция и Австрия.