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    Финляндия заявила о готовности выделить Украине 50 млн евро

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    Глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна готова предоставить Украине 50 миллионов евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергии.
    Купюры евро
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Финляндия готова предоставить Украине 50 миллионов евро на проекты в сфере образования и энергоэффективности. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

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    "Мы готовы предоставить 50 миллионов евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергии",- сказал Сойни после встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным, брифинг транслировали телеканалы.

    По его словам, между Украиной и Финляндией подписано двустороннее соглашение в сфере образования. "Мы будем принимать участие в реформировании украинской системы школьного образования, привнося лучший опыт, который мы имеем в финской школьной системе", — уточнил Сойни.

    Кроме того, он отметил, что Финляндия намерена открыть в Украине фонд энергоэффективности, в рамках которого финские эксперты будет предоставлять консультативные услуги.

    Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН в Донбассе не может обойтись лишь силами стран, не входящих в НАТО, таких как Финляндия, Швеция и Австрия.

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