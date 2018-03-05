Крупнейший в мире контейнерный перевозчик уходит из порта Одессы

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Суда известного датского перевозчика Maersk Line, компании, которая является крупнейшей в мире по доставке контейнеров, с 1 апреля не будут заходить в Одесский морской торговый порт.

Об этом свидетельствуют письма, которые приходят к клиентам от руководства этой фирмы, сообщает Думская.

Причины ухода из Одессы пока неизвестны. В письмах компания спрашивает, в какой из близлежащих портов она могла бы доставлять контейнеры.

"Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт «Одесса», и мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете", — говорится в письме.

Maersk Line предлагает на выбор два варианта — порт Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТИС).

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 марта, в порту "Южный" в Одесской области швартующееся судно едва не разбило причал. Как рассказали в компании "ТИС", судно у причала №22, превысило допустимую скорость — вероятно, из-за невнимательности лоцмана.