В Украине существенно вырос уровень травматизма на производстве

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В 2017 году Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 4 965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными, сообщает UBR.

При этом зафиксировано уменьшение количества смертельно травмированных по сравнению с 2016 годом на 8,8% (32 случая). Однако общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2% (199 случаев).

В перечень самых рискованных профессий по уровню производственного травматизма попали горнорабочий очистного забоя, водитель автотранспорта и проходчик.

Наиболее травмоопасной отраслью экономики является добывающая промышленность и разработка карьеров. Доля несчастных случаев здесь составляет 18,9% (936 человек травмированы, из них 31 — смертельно). Больше всего смертельных случаев зафиксировано в сфере транспорта и логистике — из 487 случаев травматизма 65 оказались смертельными.

По гендерному принципу уровень травматизма распределяется неравномерно: 74% пострадавших на производстве составляют мужчины (3 674 человека) и 26% — женщины (1 291 человек). По возрастному распределению наиболее уязвимыми оказались работники в возрасте от 50 до 59 лет (25,6% от общего количества).

Ранее сообщалось, что на металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины.