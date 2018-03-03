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    Экономика

    Нацбанк: банки будут точнее показывать стоимость кредита

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    В Нацбанке сообщили, что согласно новой норме банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 мар — РИа Новости Украина. Национальный банк внес уточнения в правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

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    Об этом отмечается на официальном сайте регулятора.

    Регулятор дополнил правила нормой, имеющейся в законе "О потребительском кредитовании", согласно которой банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.

    Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 22 февраля №15 "О внесении изменений в правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", которое вступает в силу 4 марта.

    Ранее Национальный банк констатировал низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.

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