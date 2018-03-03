Во сколько Украине обойдется участие в новом военном альянсе

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В отношениях с Молдовой, Украиной и Грузией будет использован опыт создания военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады. Об этом во время межпарламентской конференции в Кишиневе в комментарии журналистам рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он также уточнил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, и там поднимут конкретные вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

Какие расходы и обязательства лягут на страны-участницы новосозданного военного альянса, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

"Как правило, дополнительные выплаты ложатся, и об этом каждый раз договариваются, на содержание отдельного штаба, поскольку штаб существует отдельно. Например, если взять украинско-польско-литовскую бригаду, то штаб находится в Люблине, на территории Польши, и на содержание этого штаба государства договариваются, кто сколько денег планирует. Это зависит от того, какое количество военных задействованы из той или другой страны", — отметил Ковтун.

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