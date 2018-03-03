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    Во сколько Украине обойдется участие в новом военном альянсе

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    Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире "ГС" отметил, что сумма средств, выделенных на содержание штаба, зависит от количества военных, задействованных из стран-участниц альянса.
    Украинские военные. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В отношениях с Молдовой, Украиной и Грузией будет использован опыт создания военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады. Об этом во время межпарламентской конференции в Кишиневе в комментарии журналистам рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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    Он также уточнил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, и там поднимут конкретные вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

    Какие расходы и обязательства лягут на страны-участницы новосозданного военного альянса, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

    "Как правило, дополнительные выплаты ложатся, и об этом каждый раз договариваются, на содержание отдельного штаба, поскольку штаб существует отдельно. Например, если взять украинско-польско-литовскую бригаду, то штаб находится в Люблине, на территории Польши, и на содержание этого штаба государства договариваются, кто сколько денег планирует. Это зависит от того, какое количество военных задействованы из той или другой страны", — отметил Ковтун.

    Смотрите также: Полторак о подготовке совместной военной бригады Литвы, Польши и Украины

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