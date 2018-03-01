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    В Еврокомиссии сообщили, сколько миллиардов помощи упустила Украина

    (обновлено: )53130
    Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства не назвала валюту, однако речь, по всей видимости, идет об "упущенных" Украиной 5 миллиардах евро, отмечают СМИ.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
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    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Украина не способна освоить тот объем средств, который ЕС может выделить Киеву, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова.

    Биометрический паспорт
    Украинское фото
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    "Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. <…> За последние годы Украина не смогла получить 5 миллиардов, которые готовы были предоставить ей западные доноры", — цитирует Матернову "Европейская правда".

    Представитель Еврокомиссии не назвала валюту, однако речь, по всей видимости, идет о миллиардах евро, отмечает издание.

    Матернова добавила, что такие проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также Молдавией и Грузией.

    В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. В декабре прошлого года Еврокомиссия отказала Киеву в выплате последнего транша кредита из-за несоблюдения ряда условий.

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