Украина поставит США танк "Оплот" - СМИ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Завод имени Малышева поставит в США танк "Оплот", передает профильное агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ГП "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в США один танк "Оплот"… Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера", — говорится в сообщении.

По мнению собеседника агентства, для оборонно-промышленного комплекса такая поставка является перспективной, поскольку речь "идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".

В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил в Таиланд партию танков "Оплот", последние по этому контракту боевые машины завод планирует сдать в первом квартале 2018 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит в Украину уже через несколько недель. Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.

"Оплот" — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 машина отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия "Варта".