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    ЕК готова стать посредником в газовых переговорах Киева и Москвы

    Тема:

    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (678)

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    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Еврокомиссия готова играть "роль честного посредника", если обе стороны - Украина и Россия - попросят этого.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина, Мария Князева. Европейская комиссия готова выступить посредником в переговорах Украины и России по газу, если обе стороны запросят подобные консультации, сказала РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

    "Я не могу подтвердить (наличие – Ред.) официального запроса на посредничество в газовых переговорах между Россией и Украиной. Как и всегда, Еврокомиссия готова играть роль честного посредника, если обе стороны попросят этого", — ответила она на вопрос, не получала ли ЕК запрос от Украины на трехсторонние переговоры с РФ, и если да, то какие темы предлагается обсудить.

    Президент Украины Петр Порошенко в четверг поручил правительству инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и РФ для выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу".

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил также в четверг, что пока рано говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров по газу после решения арбитража Стокгольма по делу о транзите российского газа через территорию Украины.

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    В конце января вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после отдельных встреч с Новаком и президентом Украины Петром Порошенко в интервью РИА Новости сообщал, что Еврокомиссия, когда будет решение Стокгольма, готова стать координатором между Киевом и Москвой, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Чуть раньше в январе он заявлял, что на встрече с Новаком они пришли к выводу, что, как только арбитраж Стокгольма вынесет решение по делу о поставках газа РФ через Украину и все стороны тщательно изучат это решение, целесообразно встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита.

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