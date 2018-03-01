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    "Нафтогаз" предупредил об угрозе дефицита газа в Украине

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    По словам главы "Нафтогаза", после отказа "Газпрома" Украине будет не хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов.
    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" после отказа "Газпрома" не будет хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов, так как компания рассчитывала покупать около 20 миллионов кубов в сутки в РФ, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    Ранее в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

    Нафтогаз Украины
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    "В феврале "Нафтогаз" сделал предоплату и рассчитывал с 1 марта получать российский газ в объемах примерно от 18 до 20 миллионов кубометров в сутки. К нашему удивлению "Газпром", нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ в Украину. Поскольку мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом", — заявил Коболев.

    По его словам, в ближайшие четыре дня "Нафтогазу" будет сложно покрыть этот дефицит даже с учетом импорта газа из ЕС.

    "Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ в ЕС по достаточно высоким ценам. Но все эти счета будут выставлены "Газпрому" за невыполнение условий контракта. Но мы ожидаем, что все равно около 10 миллионов кубометров в сутки будет дефицита, который на данный момент мы перекрыть не можем. И этот дефицит нужно перекрыть с 1 по 4 марта этого года, потом ожидается потепление, потребление снова снизится до стандартных 160 миллионов кубов в сутки, этого достаточно, чтобы покрыть нашими запасами газа в ПХГ и импортом из ЕС", — сказал Коболев.

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.

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