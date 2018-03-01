Порошенко: уход российских банков из Украины - вопрос времени

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, уход российских банков из Украины — это только вопрос времени, но это надо сделать так, чтобы не навредить украинской банковской системе.

"Они, эти банки, сейчас сворачивают свой бизнес на Украине, параллельно ведут поиск покупателей, поэтому их выход с местного рынка является только вопросом времени", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Его (уход российских банков из Украины – Ред.) нужно осуществить так, чтобы не навредить украинской экономике и обеспечить стабильность функционирования украинской банковской системы", — сказал президент Украины. По его словам, во время этого процесса также должны быть сохранены деньги украинских предприятий и вклады физических лиц.

Порошенко добавил, что количество банков с российским государственным капиталом в украинской банковской системе за три года сократилось почти в два раза — с 10,6% до 5,6%. "Очевидно есть процесс выхода с украинского рынка банков с государственным российским капиталом. Он постепенный, он регулируемый, он не стимулируется ни одним государственным органом Украины", — отметил он.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.