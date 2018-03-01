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    В Украине ограничили работу морпортов

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    Украина остановилась в снежных заносах (253)

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    В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
    Работа морских портов в Украине
    uspa.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Работа Херсонского и Южненского морских торговых портов ограничена из-за сложных погодных условий в Украине, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады идут в западных, южных и центральных регионах. Некоторые внутренние авиарейсы в Украине были отменены из-за непогоды.

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    "В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах", – говорится в сообщении.

    Также сообщается, что по состоянию на 13.00 остаются закрытыми аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.

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