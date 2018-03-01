В Украине ограничили работу морпортов

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Работа Херсонского и Южненского морских торговых портов ограничена из-за сложных погодных условий в Украине, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады идут в западных, южных и центральных регионах. Некоторые внутренние авиарейсы в Украине были отменены из-за непогоды.

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"В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 13.00 остаются закрытыми аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.