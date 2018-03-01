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    Появилась реакция Fitch на решение суда по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

    Тема:

    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (667)

    (обновлено: )228537
    Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что решение Стокгольмского суда - позитивное для "Нафтогаза" и умеренно негативное для "Газпрома".
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Решение Стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом Украины" умеренно негативно для "Газпрома" и России в целом, однако не повлияет на рейтинги российской компании, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    "Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Однако с учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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    "Новость — позитивная для "Нафтогаза" и умеренно негативная для "Газпрома"… Однако "Газпром" имеет возможность выплатить эту сумму прямо сейчас из накопленных денежных средств", — сказал Маринченко РИА Новости.

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    "С другой стороны, "Газпрому" предстоит финансировать значительную программу капитальных вложений и возвращать около 20 миллиардов долларов долга в 2018-2019 годах — и в результате возможного оттока денежных средств по иску "Газпрому" придется занимать ещё больше, чем планировалось раньше. Однако долговая нагрузка "Газпрома" останется на умеренном уровне, и концерн продолжает иметь доступ на международный рынок долгового капитала — поэтому на рейтинги компании это решение не повлияет", — продолжил он.

    Маринченко также отметил, что "Нафтогаз", получив 2,6 миллиарда долларов от "Газпрома", может практически полностью погасить все свои долги перед международными и украинскими банками. А частично эта сумма может пойти на программу капитальных вложений, в том числе, на интенсификацию добычи газа внутри страны.

    "Решение арбитража ставит точку в тянущихся много лет судебных спорах между "Нафтогазом" и "Газпромом". Теперь у сторон появится возможность начать отношения с новой страницы — им предстоят очень непростые переговоры как по вопросу поставки газа, так и по вопросу транзита, особенно в свете возможного запуска "Северного потока — 2" в течение ближайших двух лет", — подытожил аналитик.

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