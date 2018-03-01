C экс-министра взыскали 82 тысячи долгов по алиментам

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Государственные исполнители взыскали крупную задолженность по алиментам с бывшего народного депутата, экс-министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайки в Люботине Харьковской области, сообщает Newsroom.

В горрайонном отделе исполнительной службы находилось два производства, ответчиком в которых выступал бывший нардеп.

"Благодаря недавно принятому закону №7277 о защите прав ребенка и принудительном взыскании алиментов представители управления юстиции добились оплаты задолженности по одному из них. Экс-нардепу пришлось выплатить бывшей жене 82 тысячи гривен. (…) Фигурантами обоих дел является представитель ВО "Свобода" и экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, а также его третья жена Ольга", — сказано в сообщении.

О том, что Швайка выплатил задолженность по алиментам, сообщила его бывшая супруга Ольга.

"Сегодня мой экс-супруг погасил сформировавшуюся годами задолженность по алиментам на двух моих деток. (…) Аж 82 тыс. грн. И хотя из-за того, что должник не предоставляет справку о своих доходах, теперь в будущие периоды я буду получать аж 504 грн на каждого ребенка в месяц. (…) Но это был вопрос принципа для меня. По своему исполнительному производству я не имею претензий на сегодняшний день. Считаю долг погашенным. Надеюсь, больше он не будет накапливать долги перед детьми", — написала Ольга Швайка на своей странице в Facebook.

Ранее скандальный украинский шоумен писатель и певец Антон (Антин) Мухарский заявил, что выехал из Украины. Он утверждает, что находится в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попросит политического убежища. Шоумен обвинил вторую бывшую жену Снежану Егорову в том, что та не разрешает видеться с детьми. Также Мухарский заявил, что уже четыре года Оболонский райсуд рассматривает его иск об алиментах, но так и не принял решения. А принятый новый закон об усилении ответственности для неплательщиков алиментов подстегнул его к решению покинуть Украину. Он заявил, что его сделали "главным злостным алиментщиком страны", но подчеркивает, что у него долгов перед своими детьми.