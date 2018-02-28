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    Экономика

    Доллар вновь упал ниже 27 гривен, российский рубль подорожал

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    Национальный банк незначительно снизил официальные курсы доллара и евро. Доллар откатился ниже отметки в 27 грн/долл, российский рубль подорожал.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 28 февраля, основные валюты незначительно подешевели по отношению к гривне.

    Доллар опустился ниже 27 гривен — до 26,94 грн/долл.

    Евро снизился до 33,14 грн/долл.

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    Российский рубль незначительно вырос в курсе до 4,84 грн/10 руб.

    Напомним, что в начале текущей недели курс доллара также опустился ниже 27 грн.

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