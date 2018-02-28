Доллар вновь упал ниже 27 гривен, российский рубль подорожал

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 28 февраля, основные валюты незначительно подешевели по отношению к гривне.

Доллар опустился ниже 27 гривен — до 26,94 грн/долл.

Евро снизился до 33,14 грн/долл.

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Российский рубль незначительно вырос в курсе до 4,84 грн/10 руб.

Напомним, что в начале текущей недели курс доллара также опустился ниже 27 грн.

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