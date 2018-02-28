Число АЗС в Украине давно превысило потребность - эксперт

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Одна из польских компаний намерена в течение трех лет организовать сеть из 100 франчайзинговых АЗС в Украине. Известно, что компания получила большое количество заявок от украинских предпринимателей-владельцев АЗС, заинтересованных в сотрудничестве. Сейчас польская сеть эксплуатирует восемь АЗС под брендом Avia в Польше. Поляки также рассчитывают к 2020 году увеличить их количество у себя в стране до ста.

Чем приход польской компании хорош для украинского рынка, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Леонид Косянчук.

"Это хорошо тем, что в принципе, если разобраться, в Украине количество АЗМ давно превышает потребность в них. Поэтому, если эта компания возьмет какую-нибудь сеть или несколько сетей, которые по тем или иным причинам не смогли себя развить до нормального бренда и не могут предоставлять сервис европейского уровня нашим потребителям, то приход польской компании и ребрендинг под Avia – это позитив, в любом случае", — отметил Косянчук.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжают падать.