наверх
27.02.201808:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Минэкономики заявляет о росте венчурных инвестиций в украинские стартапы

    (обновлено: )7801
    По данным Министерства экономического развития и торговли, "объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое".
    Министерство экономики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза, составив $300 млн, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter. 

    General Electric
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "в стране резко стало все кругом американское"

    "Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое! Рынок вырос практически до 300 млн долл. и продолжает рост", — говорится в сообщении.

    Читайте также — Устенко: $2 млрд от США Украина должна вернуть

    Отметим, ранее в Украинской ассоциации венчурного капитала сообщали, что общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в 2016 году составил $88 млн, что на 33% меньше, чем в 2015 году.

    Напомним, в августе прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине есть предпосылки, чтобы стать стартап- нацией

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на дорогах из-за снегопада в Одессе. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?