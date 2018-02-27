Минэкономики заявляет о росте венчурных инвестиций в украинские стартапы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза, составив $300 млн, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

"Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое! Рынок вырос практически до 300 млн долл. и продолжает рост", — говорится в сообщении.

Читайте также — Устенко: $2 млрд от США Украина должна вернуть

Отметим, ранее в Украинской ассоциации венчурного капитала сообщали, что общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в 2016 году составил $88 млн, что на 33% меньше, чем в 2015 году.

Напомним, в августе прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине есть предпосылки, чтобы стать стартап- нацией.