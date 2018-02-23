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    Больше всего денег в Украину переводят из РФ - НБУ

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    В 2017 году было переведено: в Украину 2,378 млрд долларов, за пределы Украины - 286 млн долларов, в пределах Украины – 4,456 млрд долларов. Наибольший объем средств был переведен из России - 516,18 млн долларов.
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Объем денежных переводов в Украину в 2017 году сократился на 4,4% и составил 2,378 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Кроме того, сократился и объем переводов из Украины — на 18,8%, до 286 млн долларов.

    Как отмечается, в 2016 году денежные переводы в Украину составляли 2,488 млрд долларов и 352 млн долларов из страны.

    Денежные купюры Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданных резидентами, и 7 систем, созданных нерезидентами.

    Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено: в Украину 2,378 млрд долларов, за пределы Украины — 286 млн долларов, в пределах Украины – 4,456 млрд долларов.

    В течение прошлого года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы.

    Наибольший объем средств в прошлом году был переведен из России — 516,18 млн долларов, из США — 370,31 млн долларов, Израиля — 264,38 млн долларов, Италии — 175,77 млн долларов, Польши — 106,45 млн долларов.

    Также наибольших объем средств был переведен в прошлом году в Россию — 118,02 млн долларов, в Грузию — 25,96 млн долларов, Азербайджан — 14,94 млн долларов.

    Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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