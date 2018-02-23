наверх
23.02.201814:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В ЕС резко высказались об авторах законопроекта "Покупай украинское"

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (739)

    (обновлено: )82351
    По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, "популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут".
    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза. Архивное фото
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли настаивает, что сторонники законопроекта "Покупай украинское, плати украинцам" пользуются ложными аргументами. Об этом он заявил на презентации правительственного отчета по вопросам евроинтеграции за 2017 год, сообщает "Европейская правда".

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кочетков: законопроект о реинтеграции Донбасса все, что мог уже сделал

    Посол призвал критически оценивать те аргументы, которые звучат в публичном пространстве.

    "Они говорят, что "Покупай украинское" идет на пользу украинцам, мол, будут создаваться рабочие места. Это неправда. И не потому, что мы сами хотим повыигрывать тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров", — заявил посол.

    Дипломат отметил, что речь идет о закупках, осуществленных за бюджетные средства.

    "Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС — от него проигрывает Украина", — пояснил он.

    "Популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины — они вам просто врут", — заявил посол Евросоюза.

    Ранее генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон заявил, что законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против