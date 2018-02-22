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    В Еврокомиссии нелестно высказались о законопроекте "Покупай украинское"

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    Как заявил генеральный директор Еврокомиссии, ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, заявил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон, передает "Европейская правда".

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    По его словам, ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора.

    "В моем опыте были случаи, когда элементы, части законодательства входили в противоречие с торговыми обязательствами стран-партнеров. В любом случае мы начинали дискуссию, и в эти нормы вносились изменения. Но подобного этому я не видел ни разу в отношениях ЕС ни с одной другой страной мира", — сказал Даниэльсон.

    По его словам, Украина должна внимательно подходить к принятию законопроекта "Покупай украинское", чтобы его положение в финальном варианте не содержали нарушений Соглашения об ассоциации.

    "Я напомню, что у нас с Украиной, в соответствии с Соглашением об ассоциации, либерализована торговля. И если одна из сторон нарушает условия торгового соглашения, то нам придется говорить о последствиях, которые это будет иметь. А эти последствия будут", — сказал Даниэльсон.

    Как сообщалось ранее, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году.

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