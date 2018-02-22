Борщ в Украине подорожал на 50%

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что ценовой индекс борща вырос почти на 50% за год.

"За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам (около 3,7 долларов по курсу Нацбанка) за кастрюлю", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Борщ является традиционным блюдом в Украине. Для сравнения брался самый простой рецепт борща, для приготовления трехлитровой кастрюли нужно примерно 600 граммов свинины, по 50 граммов картофеля и свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 250 граммов сметаны, а также лавровый лист, соль и перец.

Ранее Дорошенко сообщил, что за год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.