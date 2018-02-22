наверх
22.02.201815:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Борщ в Украине подорожал на 50%

    (обновлено: )11330
    По словам Алексея Дорошенко, за год стоимость борща - традиционного блюда в Украине - выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам за кастрюлю.
    Фестиваль Ужгородская палачинта
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что ценовой индекс борща вырос почти на 50% за год.

    "За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам (около 3,7 долларов по курсу Нацбанка) за кастрюлю", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Скаршевский: никакого роста экономики в Украине в 2017-том не было

    Борщ является традиционным блюдом в Украине. Для сравнения брался самый простой рецепт борща, для приготовления трехлитровой кастрюли нужно примерно 600 граммов свинины, по 50 граммов картофеля и свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 250 граммов сметаны, а также лавровый лист, соль и перец.

    Ранее Дорошенко сообщил, что за год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.

    Алексей Дорошенко/Facebook, 22 февраля 2018

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Валентина Семеренко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины