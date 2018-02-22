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    Национальный банк укрепил гривну

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    Официальный курс гривны по отношению к доллару укрепился на 8 копеек, к евро - на 18 копеек, а к 10 российским рублям - на три копейки. Соответствующие курсы установлены на четверг.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 22 февраля, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,99 грн, евро — 33,23 грн и 10 рублей — 4,76 грн.

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    Официальные курсы валют 21 февраля были такими: доллар — 27,07 грн, евро — 33,41 грн и 10 рублей — 4,79 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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