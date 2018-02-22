РФ украла более 3,5 млрд кубометров газа в Крыму - "Черноморнефтегаз"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российская Федерация за время аннексии Крыма незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа, заявила глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

"Сейчас Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд)", — сообщила Нежнова в эфире "Громадського".

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"Россия с самого начала аннексии Крыма знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", — добавила она.

По словам Нежновой, после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в месторождении еще 11 скважин. "Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем — еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", — отметила глава правления "Черноморнефтегаза".

Ранее сообщалось, что активы государственной нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз", которые остались на территории полуострова Крым, будут объявлены в международный розыск.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.