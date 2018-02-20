Формула цены на газ для населения пока не утверждена - Минфин

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины пока не утвердило формулу цены на газ для населения, дискуссия, в том числе с МВФ, продолжается, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

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"Когда мы будем сами себя обеспечивать газом собственной добычи, тогда, в принципе, и вопроса такого, как паритет, не будет даже в повестке дня. Но мы еще не там, поэтому на этот переходной этап необходимо выбрать определению модель рынка, чтобы и конкуренцию развивать, и также сделать невозможным арбитраж. Пока еще идет дискуссия (по цене на газ — Ред.), формула еще не найдена", — сказал Данилюк в интервью "Пятому каналу" во вторник, комментируя появившуюся информацию в СМИ.

Ранее сообщалось, что правительство будет повышать цену на газ 1,5 года.