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    Формула цены на газ для населения пока не утверждена - Минфин

    (обновлено: )96
    Как заявил глава Минфина Александр Данилюк, Украина еще не может сама себя обеспечивать газом, поэтому на переходной этап необходимо выбрать определению модель рынка.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины пока не утвердило формулу цены на газ для населения, дискуссия, в том числе с МВФ, продолжается, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

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    "Когда мы будем сами себя обеспечивать газом собственной добычи, тогда, в принципе, и вопроса такого, как паритет, не будет даже в повестке дня. Но мы еще не там, поэтому на этот переходной этап необходимо выбрать определению модель рынка, чтобы и конкуренцию развивать, и также сделать невозможным арбитраж. Пока еще идет дискуссия (по цене на газ — Ред.), формула еще не найдена", — сказал Данилюк в интервью "Пятому каналу" во вторник, комментируя появившуюся информацию в СМИ.

    Ранее сообщалось, что правительство будет повышать цену на газ 1,5 года.

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