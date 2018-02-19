наверх
20.02.201802:18
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин предлагает узаконить проверку бизнеса без предупреждения

    (обновлено: )11301
    В Кабмине отмечают, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.

    Похороны. Архивное фото
    Украина-Центр
    Из Кропивницкого. Все круги ада похоронного бизнеса

    В пояснительной записке к отмечается отмечается, что в результате изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий. Вместо этого их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

    Читайте также: Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС

    Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права, уточняет "Экономическая правда". 

    Целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.

    Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

    Читайте также: Европа вам рада. Банки и налоги: Украину могут поставить в угол

    Напомним, 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования", который ограничивает давление правоохранителей на бизнес.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины