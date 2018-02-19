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    Экономика

    Импорт сельхозтоваров и продовольствия из Украины в ЕС вырос на 34% - ЕК

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    В Еврокомиссии сообщили, что Украина в импорте сельскохозяйственных и продовольственных товаров прибавила за год 1,4 миллиарда евро, составив 5,5 миллиарда евро.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров странами Евросоюза из Украины вырос за 2017 год на 34% в стоимостном выражении, говорится в материалах Еврокомиссии.

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    Показатель прибавил за год 1,4 миллиарда евро, составив 5,5 миллиарда евро, свидетельствует документ.

    Страна занимает четвертое место в списке государств – основных поставщиков такой продукции для ЕС, после Бразилии, США и Аргентины. Замыкает пятерку лидеров Китай.

    Ранее сообщалось, что Украина в 2017 году увеличила импорт сала, свиного жира и жира птицы более чем на 19% по сравнению с 2016 годом — с 45 тысяч тонн или 25,5 миллиона долларов до 53,6 тысячи тонн или 34 миллионов долларов.

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