Импорт сельхозтоваров и продовольствия из Украины в ЕС вырос на 34% - ЕК

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров странами Евросоюза из Украины вырос за 2017 год на 34% в стоимостном выражении, говорится в материалах Еврокомиссии.

Показатель прибавил за год 1,4 миллиарда евро, составив 5,5 миллиарда евро, свидетельствует документ.

Страна занимает четвертое место в списке государств – основных поставщиков такой продукции для ЕС, после Бразилии, США и Аргентины. Замыкает пятерку лидеров Китай.

Ранее сообщалось, что Украина в 2017 году увеличила импорт сала, свиного жира и жира птицы более чем на 19% по сравнению с 2016 годом — с 45 тысяч тонн или 25,5 миллиона долларов до 53,6 тысячи тонн или 34 миллионов долларов.