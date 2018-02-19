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    РФ стала крупнейшим торговым партнером Украины в прошлом году

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    Объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году, сообщает Государственная служба статистики Украины.

    Как видно из опубликованных на сайте ведомства данных, и по экспорту, и по импорту товаров наблюдался рост.

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    Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста.

    Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

    На втором месте по объему торговли — Баларусь. Эскпорт товаров из Украины в эту страну составил 1,1 млрд долл. (рост 126,6%), импорт 3,1 млрд долл. (115,4%). Торговое сальдо – минус 2 млрд долл.

    Также крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2017 году стали Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и Испания.

    Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2017 году увеличился на 25,6% по сравнению с 2016 годом.

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