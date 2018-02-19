Специалисты из Литвы усилят украинские налоговую и таможенную системы

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Литва приступила к оказанию помощи Украине в налоговом и таможенном секторах для реализации реформ, сообщает в понедельник пресс-служба министерства финансов Литвы.

"В понедельник в Киеве состоялось первое официальное заседание, на котором специалисты из Литвы поделились своим опытом, способствующим успеху Украины на пути реформ. В заседании приняли участие представители посольства балтийской республики на Украине, представители министерства финансов, налоговой инспекции, департамента миграции и агентства управления центральными проектами Литвы", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что одной из частей проекта ЕС "Поддержка управления государственными финансами на Украине", которая предусматривает улучшение сбора налогов, будет управлять Литва. "Девять миллионов евро инвестируется в усиление и содействие эффективному управлению налоговой и таможенной систем", — подчеркивает министерство.

По его данным, литовские эксперты будут работать в рамках проекта три года: они намерены проанализировать сложившуюся налоговую и таможенную ситуацию, автоматизировать процесс, модернизировать услуги, оценить основные проблемы эффективного управления, а также совместно с украинскими коллегами будут пытаться найти оптимальные способы улучшения налоговой системы Украины.

В конце прошлого года Европейская комиссия приняла решение реализовать финансовую программу, стоимостью 50 миллионов евро, которая нацелена на эффективное управление государственными финансами на Украине.