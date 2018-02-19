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    Специалисты из Литвы усилят украинские налоговую и таможенную системы

    (обновлено: )12601
    Отмечается, что литовские эксперты будут работать в рамках проекта в Украине три года, они проанализируют сложившуюся налоговую и таможенную ситуацию.
    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Литва приступила к оказанию помощи Украине в налоговом и таможенном секторах для реализации реформ, сообщает в понедельник пресс-служба министерства финансов Литвы.

    Флаг Украины
    Associated Press Manu Brabo
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    "В понедельник в Киеве состоялось первое официальное заседание, на котором специалисты из Литвы поделились своим опытом, способствующим успеху Украины на пути реформ. В заседании приняли участие представители посольства балтийской республики на Украине, представители министерства финансов, налоговой инспекции, департамента миграции и агентства управления центральными проектами Литвы", — говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что одной из частей проекта ЕС "Поддержка управления государственными финансами на Украине", которая предусматривает улучшение сбора налогов, будет управлять Литва. "Девять миллионов евро инвестируется в усиление и содействие эффективному управлению налоговой и таможенной систем", — подчеркивает министерство.

    По его данным, литовские эксперты будут работать в рамках проекта три года: они намерены проанализировать сложившуюся налоговую и таможенную ситуацию, автоматизировать процесс, модернизировать услуги, оценить основные проблемы эффективного управления, а также совместно с украинскими коллегами будут пытаться найти оптимальные способы улучшения налоговой системы Украины.

    В конце прошлого года Европейская комиссия приняла решение реализовать финансовую программу, стоимостью 50 миллионов евро, которая нацелена на эффективное управление государственными финансами на Украине.

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