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    Минэнерго опасается запуска "Северного потока-2"

    (обновлено: )45770
    Как отметили в Министерстве энергетики, риски есть как для Украины, так и для безопасности поставок в Европу.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" в конечном итоге это может усилить позиции "Газпрома" в Европе и лишить Украину заработка от транзита газа, сообщается на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

    Газопровод Северный поток
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    "Риски есть как для Украины, так и для безопасности поставок в Европу: после запуска "Северного потока-2" наша страна перестанет быть транзитером, а весь российский газ будет проходить исключительно по магистралям, которые контролирует "Газпром". В частности, это будущие ветки газопроводов Северный поток и Турецкий поток, а также уже действующие Ямал — Европа и Голубой поток. Таким образом, практически весь газ, который поставляется с востока в Европу, будет полностью подконтролен России. Вот какая зависимость", — отметила Бойко.

    По ее словам, украинская сторона находится в непрерывном диалоге с международными партнерами: "Мы говорим об угрозе этого проекта, информируем о будущих угрозах и потерях, которые понесет Украина от реализации этого российского геополитического проекта".

    Бойко отметила, что украинская власть будет поддерживать только те региональные инициативы, которые направлены на диверсификацию и безопасность поставок энергетических ресурсов в отдельные страны и регион в целом.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае с проектом "Северный поток"-2 речь идет не об экономических интересах, а исключительно о попытке "геополитической экспансии России".

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