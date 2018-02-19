Минэнерго опасается запуска "Северного потока-2"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" в конечном итоге это может усилить позиции "Газпрома" в Европе и лишить Украину заработка от транзита газа, сообщается на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Риски есть как для Украины, так и для безопасности поставок в Европу: после запуска "Северного потока-2" наша страна перестанет быть транзитером, а весь российский газ будет проходить исключительно по магистралям, которые контролирует "Газпром". В частности, это будущие ветки газопроводов Северный поток и Турецкий поток, а также уже действующие Ямал — Европа и Голубой поток. Таким образом, практически весь газ, который поставляется с востока в Европу, будет полностью подконтролен России. Вот какая зависимость", — отметила Бойко.

По ее словам, украинская сторона находится в непрерывном диалоге с международными партнерами: "Мы говорим об угрозе этого проекта, информируем о будущих угрозах и потерях, которые понесет Украина от реализации этого российского геополитического проекта".

Бойко отметила, что украинская власть будет поддерживать только те региональные инициативы, которые направлены на диверсификацию и безопасность поставок энергетических ресурсов в отдельные страны и регион в целом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае с проектом "Северный поток"-2 речь идет не об экономических интересах, а исключительно о попытке "геополитической экспансии России".