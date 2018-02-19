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    Экономика

    Полиция сообщила о возмещении миллиардов госбюджету за два года

    (обновлено: )7503
    По данным ведомства, полицейские направили в суд более 3 тысяч дел относительно разворовывания бюджетных средств. Как отмечает полиция, собраны доказательства, которые доказывают причастность к этим преступлениям более 2 тысяч человек.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины возместила ущерб государству на сумму около 3,8 млрд гривен за два года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

    "По направленным в суд уголовным производствам, за два года обеспечено возмещение почти 3,8 миллиарда гривен", — говорится в сообщении полиции.

    По данным ведомства, полицейские направили в суд более 3 тысяч дел относительно разворовывания бюджетных средств. Как отмечает полиция, собраны доказательства, которые доказывают причастность к этим преступлениям более 2 тысяч человек.

    Напомним, ранее внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году.

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