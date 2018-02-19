Полиция сообщила о возмещении миллиардов госбюджету за два года

РИА Новости Украина Евгений Котенко Особенная гордость. Кабмин Гройсмана поставил рекорд по растрате казны Национальная полиция Украины возместила ущерб государству на сумму около 3,8 млрд гривен за два года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По направленным в суд уголовным производствам, за два года обеспечено возмещение почти 3,8 миллиарда гривен", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, полицейские направили в суд более 3 тысяч дел относительно разворовывания бюджетных средств. Как отмечает полиция, собраны доказательства, которые доказывают причастность к этим преступлениям более 2 тысяч человек.

Напомним, ранее внутренний аудит Министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году.